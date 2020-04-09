0
0
70
НОВОСТИ

ЕС призвал пересмотреть уголовное дело карельского историка Дмитриева

22:40 09.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Евросоюз призвал пересмотреть уголовное дело карельского историка Юрия Дмитриева. В обращении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей, говорится о необходимости дать амнистию некоторым заключенным из-за пандемии. Специалисты ЕС, ожидая снятия обвинений с Дмитриева, призывают отпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья и его возраста.

Впервые историка обвинили в изготовлении порнографии с участием приемной дочери в 2016 году. Суд полностью его оправдал, но высшая инстанция отменила решение.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:55 09.04.2020
"Мос.ру" поможет родителям записать ребенка в школу, оформить льготное питание и сделать многое другое не выходя из дома
0
27
22:00 09.04.2020
Борис Джонсон покинул отделение интенсивной терапии и выздоравливает - Даунинг-стрит
0
131
21:20 09.04.2020
Путин освободил от должности замглавы МВД Александра Романова
0
212
20:40 09.04.2020
Назначение пособий по безработице переводится в онлайн-режим
0
214
20:00 09.04.2020
Киево-Печерская лавра закрылась на карантин
0
244
19:31 09.04.2020
С пятницы нарушителей карантина за поездки на авто будут штрафовать - Собянин
0
316
19:23 09.04.2020
Россия и Саудовская Аравия достигли принципиального соглашения по нефти
0
419
19:20 09.04.2020
Задержан мужчина, взявший в заложники родных в Пятигорске
0
281
19:16 09.04.2020
Договор на проведение пасхальных мероприятий в Москве расторгнут
0
281
18:40 09.04.2020
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
0
299

Возврат к списку