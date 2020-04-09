ЕС призвал пересмотреть уголовное дело карельского историка Дмитриева

22:40 Источник: Эхо Москвы

Евросоюз призвал пересмотреть уголовное дело карельского историка Юрия Дмитриева. В обращении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей, говорится о необходимости дать амнистию некоторым заключенным из-за пандемии. Специалисты ЕС, ожидая снятия обвинений с Дмитриева, призывают отпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья и его возраста.

Впервые историка обвинили в изготовлении порнографии с участием приемной дочери в 2016 году. Суд полностью его оправдал, но высшая инстанция отменила решение. Эхо Москвы