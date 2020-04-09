ЕС призвал пересмотреть уголовное дело карельского историка Дмитриева
22:40 09.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Евросоюз призвал пересмотреть уголовное дело карельского историка Юрия Дмитриева. В обращении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей, говорится о необходимости дать амнистию некоторым заключенным из-за пандемии. Специалисты ЕС, ожидая снятия обвинений с Дмитриева, призывают отпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья и его возраста.
Впервые историка обвинили в изготовлении порнографии с участием приемной дочери в 2016 году. Суд полностью его оправдал, но высшая инстанция отменила решение. Эхо Москвы
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