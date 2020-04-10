Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,6 млн человек
09:00 10.04.2020 Источник: Lenta.ru
По состоянию на утро 10 апреля число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона человек. Соответствующие данные доступны на сайте университета Джонса Хопкинса.
Согласно статистике, инфицированы 1 600 427 человек в 184 странах мира. Из них более 95,6 тысячи скончались, более 354 тысяч вылечились. Прирост заразившихся за 9 апреля составил около 100 тысяч человек.
Наиболее пострадавшие от коронавируса государства — США (465,3 тысячи), Испания (153,2 тысячи), Италия (143,6 тысячи), Франция (118,7 тысячи) и Германия (118,2 тысячи). Россия находится на 18-м месте по числу заболевших граждан: в стране выявлен 10 131 случай инфицирования.
Антилидерами по числу скончавшихся пациентов остаются Италия, Испания, Франция и Великобритания. В этих странах уровень смерности превышает 10 процентов. Lenta.Ru
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