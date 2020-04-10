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Путин провел телефонный разговор с президентом США и королем Саудовской Аравии

09:05 10.04.2020 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждалось положение дел на рынках нефти, в том числе с учётом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ”ОПЕК плюс” и предстоящей видеоконференции министров энергетики ”Группы двадцати”», - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику.  RNS

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