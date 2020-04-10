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При вывозе россиян из-за рубежа власти будут отдавать предпочтение тем, кто оказался вне пределов страны недавно

09:20 10.04.2020 Источник: Эхо Москвы

При вывозе россиян из-за рубежа власти будут отдавать предпочтение тем, кто оказался вне России недавно. Такие разъяснения дал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, те, кто хочет вернуться на родину после долгого пребывания за границей, полетят позже. Для учета всех желающих вернуться власти с 4 апреля запустили специальную форму на портале госуслуг. По словам Мишустина, через нее подано уже более 35 тыс. уведомлений. Задачу по отладке механизма вывоза россиян Мишустин поставил перед МИДом, Минтрансом, Росавиацией и «Аэрофлотом».  Эхо Москвы

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