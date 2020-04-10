Чехия не станет передавать России демонтированный памятник маршалу Коневу
11:00 10.04.2020 Источник: Известия
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Чехии, оказавшегося в распоряжении «Известий» в четверг, 9 апреля.
«Перенос памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, который 3 апреля был демонтирован муниципальными властями района Прага-6, не является нарушением обязательств чешской стороны, проистекающих из договоров с Россией. Памятник является собственностью района Прага-6», — заявили в МИД.
В ведомстве добавили, что муниципальные власти намерены разместить монумент в Музее ХХ века, который откроется в столице республики.
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