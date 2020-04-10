Пациентов с пневмонией будут лечить так же, как и больных коронавирусом - Мурашко
10:05 10.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Пациентов с пневмонией будут лечить так же, как и больных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам у заболевания коронавирусной инфекцией уже есть характерная клиническая картина и диагноз можно ставить без лабораторного подтверждения. Российские врачи ранее предложили отказаться от разделения стационаров на те, что принимают пациентов с COVID-19, и те, где лечат остальные пневмонии. Эхо Москвы
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