По популярности среди избирателей Трамп догнал Байдена
10:20 10.04.2020 Источник: Газета.Ru
Популярность президента США Дональда Трампа среди избирателей выросла на фоне эпидемии коронавируса, он впервые догнал по данному показателю кандидата от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства — Джо Байдена. Об этом следует из результатов опроса, который провели по заказу телеканала Fox News с 4 по 7 апреля.
Его участников попросили сказать, какой из политиков получил бы их поддержку на будущих президентских выборах, если голосование бы прошло уже сейчас.
Так, не менее 42% опрошенных сказали, что проголосовали бы за Байдена. В свою очередь, 42% опрошенных заявили, что были бы на стороне Трампа.
При этом 7% признались, что проголосовали бы за другого кандидата. Однако 6% еще не решили, как бы они сделали. А как минимум 3% респондентов вообще отказались идти на выборы президента США.
Отмечается, что в подобном опросе за март предпочтение Байдену отдали 49% опрошенных, а Трампу — 40%. Газета.Ru
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