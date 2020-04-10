РФ потратит 100 млрд рублей на постройку первых двух вертолетоносцев - источник
10:32 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постройка первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на заводе "Залив" в Крыму будет стоить примерно 100 млрд рублей, контракт подпишут до конца апреля. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Контракт на постройку кораблей должен быть подписан в третьей декаде апреля. Стоимость вертолетоносцев составит чуть менее 100 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что закладка УДК на керченском заводе "Залив" должна состояться в первых числах мая. "Головной корабль планируется передать флоту в 2026 году, второй вертолетоносец - в 2027 году", - сообщил источник.
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
Как сообщали ранее ТАСС источники в оборонно- промышленном комплексе и судостроительной отрасли, технический проект на оба корабля подготовлен и соответствует техзаданию главкомата ВМФ. Полное водоизмещение вертолетоносцев будет составлять 25 тыс. т, максимальная длина - около 220 м. Один корабль будет нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до 900 морпехов.
УДК, также называемые вертолетоносцами, имеющиеся в военно-морских силах ряда стран, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить несколько сотен и более морских пехотинцев, оснащаются доком для катеров, перевозят бронетехнику. Корабли этого класса в России и СССР не строились.
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