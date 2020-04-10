СК РФ возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника Коневу в Праге
11:20 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично")", - сказала она.
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