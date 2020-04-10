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Почти две трети российских регионов смягчили связанные с коронавирусом ограничения

11:32 10.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Почти две трети российских регионов смягчили ограничения, которые ввели из-за коронавируса. В регионах все больше предприятий, которым власти разрешили работать до истечения срока объявленного президентом режима нерабочих дней. Он напомню продлится до конца месяца. Системообразующие производства, а также многофункциональные центры, службы занятости, нотариальные и страховые компании, адвокатские конторы постепенно они возвращаются к своей деятельности.

В некоторых регионах теперь могут работать магазины, которые продают строительные материалы и садовый инвентарь. Кое-где как к примеру в Ханты-Мансийском автономном округе снова открылись парикмахерские, автомойки, шиномонтажные мастерские, сообщает «Интерфакс». Вводят послабления и для населения. Так жители Архангельской области, Алтайского края, Приморья и ряда других регионов могут беспрепятственно ездить на дачу и там находиться в режиме изоляции.

В Хакасии власти разрешили гулять с детьми недалеко от дома, в Удмуртии — совершать пробежки, при этом соблюдая дистанцию, сообщает агентство ТАСС. Ограничения смягчили в общей сложности 56 из 85 регионов, уточняет агентство. Ранее в Москве и Курганской области разрешили работу салонов красоты при условии, что у них есть лицензия на медицинскую деятельность.

В отдельных регионах власти напротив меры ужесточили. Так в Башкирии полностью запретили выходить из дома в определённые часы людям старше 65 лет и несовершеннолетним. В Чечне в ночное время действует комендантский час. В Липецкой области власти ограничили доступ в Задонский район, монастыри на территории которого посещает множество паломников.  Эхо Москвы

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