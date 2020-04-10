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Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 11,9 тыс. человек

12:00 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1786 и сейчас составляет 11 917 человек в 82 регионах страны - первые заболевшие появились в Туве. Выздоровело на данный момент 795 человек, 94 человека умерло, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 11 917 случаев (+17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 94", - говорится в сообщении штаба.

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