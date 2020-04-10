Уступки РФ по сокращению нефтедобычи это не проигрыш, выиграла мировая экономика - Песков
17:00 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение РФ пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка нефти не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, абсолютно нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли решение снизить добычу на 23% проигрышем российской стороны. "Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие от этого решения, причем от этого решения выигрывают и страны-производители нефти, и страны, ее потребители, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос".
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