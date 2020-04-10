На борту французского авианосца "Шарль де Голль" зафиксирована вспышка коронавируса

17:12 Источник: Эхо Москвы

Вспышка коронавируса зафиксирована на борту французского авианосца «Шарль де Голль». Положительные тесты оказались у 50 членов экипажа, — сообщает Министерство обороны страны. Причем всего было произведено 66 тестов.

Авианосец идет в порт Тулона. Сколько моряков в данный момент на борту военного судна, не уточняется, но численно экипажа, согласно открытым источникам, составляет 1200 человек. Эхо Москвы