Более 40 московских поликлиник подключится к работе по диагностике коронавируса - Собянин
17:32 10.04.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Свыше 40 городских поликлиник с компьютерной томографией будет проводить диагностику пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра городской поликлиники №68.
«Ситуация с коронавирусом в Москве, к сожалению, набирает обороты. Ситуация становится все более проблемной. Поэтому, помимо стационаров, специализирующихся на борьбе с коронавирусом, вступает в ряды и поликлиническая сеть. Она и до этого работала с пациентами, но сегодня это другая, уже системная работа. Все клиники - больше 40, в которых есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать больных на коронавирус, оказывать им амбулаторную помощь, вести их в постоянном режиме», - сказал Собянин.
По его словам, потребуются изменения в графике работы поликлиник, в санитарной безопасности. Агентство городских новостей "Москва"
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