Цена нефти восстановится до $40-50 за баррель даже без новой сделки с ОПЕК - Клепач

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на нефть во второй половине 2020 года могут вырасти до 40-50 долларов за баррель даже в условиях ценовой войны и без новой сделки по сокращению добычи нефти. Такое мнение озвучил ТАСС главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Со второй половины 2020 года восстановление цен может произойти за счет сокращения добычи сланцевой нефти в США и в других странах с высокой себестоимостью, а также восстановления спроса после завершения коронавирусной пандемии. При этом сценарии в 2021 году цена на нефть может составить в среднем 44 доллара за баррель, в 2022 году - 46 долларов за баррель, а к 2024 году - 49 долларов за баррель", - считает он.

При этом экономист допускает, что в первой половине года в этих условиях стоимость нефти снизится до 20 долларов за баррель. Вместе с этим среднегодовой курс доллара США в 2020 году может составить 74,1 рубля за доллар против 64,7 рубля за доллар в 2019 году, прогнозирует Клепач.