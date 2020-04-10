0
0
92
НОВОСТИ

Живущий в Музее Булгакова кот Бегемот скучает по посетителям

22:00 10.04.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Кот Бегемот, проживающий в столичном Музее Михаила Булгакова, скучает по посетителям, пока экспозиция закрыта для них. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила исполнительный директор музея Наталья Склярова.

«Кот Бегемот сейчас находится в музее со смотрителем, у нас круглосуточно здесь охранник и смотрящий музея. Конечно, он скучает по посетителям, потому что когда стучишься в дверь музея, то первым прибегает кот Бегемот, встает на задние лапы, смотрит в окошко и встречает. Так что мы стараемся коллективно поочередно приезжать и проведывать кота», - отметила Наталья Склярова.

Она добавила, что кот чувствует себя полноценным хозяином музея и позволяет себе спать где захочет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 10.04.2020
В Кремле разъяснили указ о выплатах семьям с трехлетними детьми
0
115
22:15 10.04.2020
Андрей Воробьев: Режим пропусков будет вводится поэтапно
0
156
21:20 10.04.2020
Девять из 33 запланированных в РФ на год космических пусков находятся под угрозой срыва
0
220
21:12 10.04.2020
Сбербанк запускает бесплатный сервис электронного документооборота
0
202
21:03 10.04.2020
В Подмосковье будет введен пропускной режим
0
260
20:45 10.04.2020
В Москве из-за коронавируса приостановлено строительство
0
226
20:40 10.04.2020
Цена нефти восстановится до $40-50 за баррель даже без новой сделки с ОПЕК - Клепач
0
282
20:25 10.04.2020
Власти Москвы приостанавливают заключение контрактов на любые закупки, кроме неотложных
0
259
20:17 10.04.2020
С 13 по 19 апреля приостанавливается работа практических всех предприятий и организаций Москвы
0
295
20:08 10.04.2020
Оказание услуг каршеринга приостанавливается в Москве с 13 по 19 апреля - указ мэра
0
264

Возврат к списку