Живущий в Музее Булгакова кот Бегемот скучает по посетителям
22:00 10.04.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Кот Бегемот, проживающий в столичном Музее Михаила Булгакова, скучает по посетителям, пока экспозиция закрыта для них. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила исполнительный директор музея Наталья Склярова.
«Кот Бегемот сейчас находится в музее со смотрителем, у нас круглосуточно здесь охранник и смотрящий музея. Конечно, он скучает по посетителям, потому что когда стучишься в дверь музея, то первым прибегает кот Бегемот, встает на задние лапы, смотрит в окошко и встречает. Так что мы стараемся коллективно поочередно приезжать и проведывать кота», - отметила Наталья Склярова.
Она добавила, что кот чувствует себя полноценным хозяином музея и позволяет себе спать где захочет.
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