Живущий в Музее Булгакова кот Бегемот скучает по посетителям

22:00 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Кот Бегемот, проживающий в столичном Музее Михаила Булгакова, скучает по посетителям, пока экспозиция закрыта для них. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила исполнительный директор музея Наталья Склярова.

«Кот Бегемот сейчас находится в музее со смотрителем, у нас круглосуточно здесь охранник и смотрящий музея. Конечно, он скучает по посетителям, потому что когда стучишься в дверь музея, то первым прибегает кот Бегемот, встает на задние лапы, смотрит в окошко и встречает. Так что мы стараемся коллективно поочередно приезжать и проведывать кота», - отметила Наталья Склярова.

Она добавила, что кот чувствует себя полноценным хозяином музея и позволяет себе спать где захочет.