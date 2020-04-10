У 20-25% инфицированных коронавирусом в РФ заболевание протекает без симптомов - Попова

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболевание протекает без симптомов у 20-25% инфицированных коронавирусом. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе "Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии".

"Мы видим большое количество людей, у которых мы определяем вирус, но у них нет симптомов. Это то, что описывают зарубежные коллеги, что 20% дают клинику, а 80% - не дают. Так вот, из общего количества тех, кого мы сегодня определили как инфицированных - 20-25% - в разные дни по- разному, мы каждый же день анализируем, считаем это - это люди, у которых симптомов нет совсем, и потом у них заболевание не развивается", - сказала Попова.