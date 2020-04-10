В результате бунта заключенных произошел пожар в исправительной колонии в Ангарске
19:20 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар в исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошел в результате бунта заключенных, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.
"Да, это бунт", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, произошел ли пожар, который начался в колонии в четверг, в результате бунта.
"Пожар, устроенный заключенными, охватил три строения. По предварительным данным, в них расположены деревообрабатывающие цеха. Происходит открытое горение", - сказал собеседник агентства.
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