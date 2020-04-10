На форуме "Армия-2020" обсудят будущее автотехники и средств десантирования для ВДВ

19:16 Источник: НГ-Online

Перспективы развития автомобильной техники и средств десантирования для соединений Воздушно-десантных войск «нового типа» станут предметом обсуждения специалистов и представителей научного сообщества в рамках деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Круглые столы, посвященные рассмотрению этих вопросов, включены в перечень мероприятий научно-деловой программы Форума.

Повесткой круглых столов предусмотрены дискуссии по концептуальным аспектам развития автомобильной техники Воздушно-десантных войск и средств высадки десанта и техники парашютным и штурмовым способами, предназначенных для бригад «нового типа», которые получат качественно новые возможности по выполнению боевых и специальных задач за счет своей мобильной составляющей и увеличения боевого потенциала.

В рамках круглых столов пройдут презентации наиболее интересных перспективных разработок, отобранных экспертами на «Дне инноваций Воздушно-десантных войск» и рассмотренных Комиссией Минобороны России по инновационным проектам и технологиям. Планируется, что специалистам будут продемонстрированы современные робототехнические комплексы для специальных подразделений ВДВ, беспилотные летательные аппараты, адаптированные для особых условий применения, системы управления грузовой платформой десантирования грузов в заданную точку, комплекты навигации и кислородные системы для высотного десантирования, а также тренажерные комплексы и другие разработки.