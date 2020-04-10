В Москве вводится пропускной режим
19:55 10.04.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
«Очень много вопросов по пропускам. Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежное дополнительное ограничение и неудобство. Но мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения. На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим», - сказал Сергей Собянин.
Он добавил, что на первом этапе пропускной режим будет введен для поездок на работу, на втором - для поездок с другими целями, и на третьем этапе, если понадобится, - для передвижения внутри района. «О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», - объяснил мэр.
Сергей Собянин добавил, что пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Агентство городских новостей "Москва"
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