В Москве вводится пропускной режим

19:55 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пропускная система постепенно вводится в Москве со следующей недели на время самоизоляции из-за коронавируса. Об этом заявил мэр столицыв своем обращении к жителям города. Пропускная система постепенно вводится в Москве со следующей недели на время самоизоляции из-за коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем обращении к жителям города.

«Очень много вопросов по пропускам. Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежное дополнительное ограничение и неудобство. Но мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения. На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим», - сказал Сергей Собянин.



Он добавил, что на первом этапе пропускной режим будет введен для поездок на работу, на втором - для поездок с другими целями, и на третьем этапе, если понадобится, - для передвижения внутри района. «О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», - объяснил мэр.



Сергей Собянин добавил, что пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Агентство городских новостей "Москва"



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