0
0
91
НОВОСТИ

В Москве вводится пропускной режим

19:55 10.04.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пропускная система постепенно вводится в Москве со следующей недели на время самоизоляции из-за коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем обращении к жителям города. Пропускная система постепенно вводится в Москве со следующей недели на время самоизоляции из-за коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем обращении к жителям города.

«Очень много вопросов по пропускам. Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежное дополнительное ограничение и неудобство. Но мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения. На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим», - сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что на первом этапе пропускной режим будет введен для поездок на работу, на втором - для поездок с другими целями, и на третьем этапе, если понадобится, - для передвижения внутри района. «О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», - объяснил мэр.

Сергей Собянин добавил, что пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Агентство городских новостей "Москва"

Полный текст обращения читайте здесь



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:25 10.04.2020
Власти Москвы приостанавливают заключение контрактов на любые закупки, кроме неотложных
0
0
20:17 10.04.2020
С 13 по 19 апреля приостанавливается работа практических всех предприятий и организаций Москвы
0
34
20:08 10.04.2020
Оказание услуг каршеринга приостанавливается в Москве с 13 по 19 апреля - указ мэра
0
57
20:00 10.04.2020
У 20-25% инфицированных коронавирусом в РФ заболевание протекает без симптомов - Попова
0
79
19:20 10.04.2020
В результате бунта заключенных произошел пожар в исправительной колонии в Ангарске
0
140
19:16 10.04.2020
На форуме "Армия-2020" обсудят будущее автотехники и средств десантирования для ВДВ
0
122
18:40 10.04.2020
Путин и Трамп обсудили ситуацию на нефтяном рынке
0
252
18:00 10.04.2020
В Минкомсвязи заявили об отсутствии нарушений при отслеживании передвижения заразившихся коронавирусом граждан
0
217
17:32 10.04.2020
Более 40 московских поликлиник подключится к работе по диагностике коронавируса - Собянин
0
263
17:12 10.04.2020
На борту французского авианосца "Шарль де Голль" зафиксирована вспышка коронавируса
0
272

Возврат к списку