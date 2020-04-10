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НОВОСТИ

Оказание услуг каршеринга приостанавливается в Москве с 13 по 19 апреля - указ мэра

20:08 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей приостанавливается в Москве с 13 по 19 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу указе мэра Москвы Сергея Собянина.

"Временно приостановить с 13 апреля по 19 апреля <...> оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей, услуг по перевозке пассажиров, услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Москвы и Московской области", - говорится в документе.

Полный текст обращения Сергей Собянина читайте здесь

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