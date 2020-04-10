С 13 по 19 апреля приостанавливается работа практических всех предприятий и организаций Москвы
20:17 10.04.2020 Источник: Интерфакс
Практически все предприятия и организации столицы не будут работать с 13 по 19 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производители средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры", - написал Собянин на своем сайте в пятницу.
Мэр пояснил, что в Москве продолжат работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня.
"Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы", - подчеркнул Собянин.
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