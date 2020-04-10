Власти Москвы приостанавливают заключение контрактов на любые закупки, кроме неотложных

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключение контрактов на любые закупки, кроме неотложных, временно приостановлено в Москве. Об этом сообщил в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных", - написал мэр.

Полный текст обращения Сергея Собянина читайте здесь