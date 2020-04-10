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НОВОСТИ

В Москве из-за коронавируса приостановлено строительство

20:45 10.04.2020

С 13 по 19 апреля в Москве не будут работать почти все организации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в мегаполисе существенно осложнилась в последние дни и потому власти вынуждены ужесточить режим самоизоляции для граждан.

"Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производители средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры", - написал градоначальник на своем сайте.

Исключение сделано для строительства объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов».

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