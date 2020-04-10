Сбербанк запускает бесплатный сервис электронного документооборота
21:12 10.04.2020
В условиях удаленной работы компания "КОРУС Консалтинг СНГ" (входит в экосистему Сбербанка) и Сбербанк бесплатно предоставят сервис электронного документооборота (ЭДО) и сдачи отчетности в государственные органы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся корпоративными клиентами Сбербанка.
До 31 мая 2020 года пользователи Сбербанк Бизнес Онлайн, впервые подключающие сервис электронного документооборота (E-invoicing), смогут сделать это бесплатно и использовать ЭДО без абонентской платы и ограничения по количеству документов.
Корпоративные клиенты Сбербанка смогут работать в сервисе как с формализованными документами, так и с документами в произвольной форме. Для подписания и работы в сервисе необходима электронная подпись (ЭЦП), которая выпускается для клиентов Сбербанк Бизнес Онлайн бесплатно в режиме онлайн.
Все документы, подписанные и переданные посредством ЭДО, хранятся в облаке и не подлежат утере. Они обладают полной юридической силой и значимостью, и их невозможно подделать. Сервис документооборота также включает бесплатную сдачу отчетности в государственные органы (ФНС, ПФР, ФСС и Росстат) и формирование нулевой отчетности.
"В сегодняшних реалиях КОРУС обеспечивает клиентов незаменимым инструментом, позволяющим поддержать и даже ускорить текущие бизнес-процессы в части документооборота между юридическими лицами и организовать режим удаленной работы компании, - сообщил Сергей Машурин, руководитель "КОРУС Консалтинг СНГ". - Мы считаем, что ИТ-компании и технологии могут и, более того, в какой-то степени обязаны помогать бизнесу. Именно поэтому мы совместно со Сбербанком предоставляем свои сервисы на бесплатной основе до тех пор, пока ситуация не поменяется в лучшую сторону".
Бесплатный сервис документооборота призван обеспечить непрерывность и стабильность документооборота между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по всей России до 31 мая. Для начала работы с электронным документооборотом от Сбербанка и "КОРУС Консалтинг СНГ" вы можете воспользоваться ссылкой.
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