Андрей Воробьев: Режим пропусков будет вводится поэтапно

22:15

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с очередным обращением к жителям:

Мое очередное обращение связано с ужесточением правил нашей жизни на следующую неделю. К сожалению, коронавирус распространяется - мы перевалили за тысячу заболевших. Выявляем все больше больных пневмонией - средней тяжести и тяжелых. Именно для них мы готовили койки, которые оснащены кислородом, аппаратами ИВЛ и всем необходимым. Наша задача - не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах.

Для этого со следующей недели мы по сути полностью останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов. Остаются работать только самые необходимые предприятия. Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил - дистанции, маски, контроль температуры. Все это работодатель должен обеспечить.

Режим пропусков будет вводиться поэтапно - мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода - ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает.

Со следующей недели по сути вводится усиление полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДД, которые наверняка вас остановят, наверняка будут задавать вопросы, с какой целью вы вышли из дома. Поэтому прошу вас оставаться дома и серьезно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь для того, чтобы не допустить распространение вирусом.

Есть правила, которые мы все обязаны соблюдать и выполнять. Если наберемся терпения, вирус, беда, болезни отступят и мы заживем нормальной жизнью.

Берегите себя и хороших выходных.