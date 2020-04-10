В Кремле разъяснили указ о выплатах семьям с трехлетними детьми
22:40 10.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле разъяснили указ Путина о выплатах семьям с трёхлетними детьми. Президент России 25 марта в ходе обращения к гражданам заявил, что все имеющие право на материнский капитал будут получать по 5 тысяч рублей ежемесячно «на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно».
Деньги будут выплачивать в апреле, мае и июне этого года. Однако в указе, который Владимир Путин подписал 7 апреля, говорится, что выплаты положены «на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет».
Позднее Минтруд сообщил, что семьи могут обратиться за пособиями до 1 октября при условии, что право на выплату возникло до 1 июля. То есть по 5 тысяч рублей будет назначено на детей, которым ещё не исполнилось три года. Слушатели радиостанции «Говорит Москва», у которых есть трёхлетние дети, пожаловались, что в Пенсионном фонде им отказали, сославшись на указ президента, в котором нет слова «включительно».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил «Говорит Москва», что документ следует трактовать в пользу граждан. «Конечно же, имеется ввиду включительно. То есть один, два и три года. Мы обязательно проверим эту ситуацию».
Согласно документу, расходы на реализацию указа профинансирует правительство. Оно также определит порядок и условия выплат, которые, в свою очередь, должен обеспечить Пенсионный фонд России.
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