Петербург уведомил РФС и УЕФА о намерении провести Евро-2020 в в 2021 году
09:30 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году и уже уведомили об этом Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор города Владимир Кириллов, комментируя публикации иностранных СМИ.
Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт- Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В четверг издание Daily Mail сообщило, что число городов-организаторов может быть уменьшено из-за последствий пандемии. В УЕФА заявили, что консультации проводятся со всеми запланированными хозяевами первенства, отметив, что окончательно расписание матчей еще не утверждено.
"Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что губернатор города в конце марта уведомил об этом РФС и оргкомитет. "Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА", - сказал Кириллов.
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