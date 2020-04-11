Россияне не чувствуют ответственности и не понимают ситуацию с коронавирусом - глава Минздрав

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне не проявили ответственного отношения к самоизоляции и не прочувствовали полноту введенных из-за ситуации с распространением коронавируса мер. У них пока нет общего осмысления ситуации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

"Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации", - сказал он.