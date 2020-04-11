Из больнице в Коммунарке за последние сутки выписали 87 человек
09:50 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всего в больнице в Коммунарке находится на лечении 454 пациента, за последние сутки выписали 87 человек. Об этом сообщил в субботу главный врач учреждения Денис Проценко в своем аккаунте в "Фейсбуке".
"Состоит на лечении 454. За сутки поступило 79, выписано 87", - написал Проценко.
Он уточнил, что всего в больнице находятся 439 пациентов с диагнозом "пневмония", а с подтвержденным коронавирусом - 194 человека. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 48 пациентов, 23 из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких.
В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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