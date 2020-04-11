В Москве запущена система онлайн-консультаций для врачей больницы им. Филатова

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Систему телемедицинских консультаций и консилиумов для врачей запустили в городской клинической больнице номер 15 им. О. М. Филатова в Москве. Так медики смогут обсудить лечение пациентов с коронавирусом, не выходя из "грязной" зоны. Об этом в субботу в "Фейсбуке" сообщил главный врач учреждения Валерий Вечорко.

"Поскольку в последние дни бригады скорой медицинской помощи привозят все больше пациентов и все больше становится тяжелых, которым требуется кислород или смена терапии, мы запустили систему телемедицинских консультаций и консилиумов для врачей наших отделений", - написал он.

По словам главврача, медики могут оперативно связаться с профессорами, не выходя из "грязной" зоны больницы, и обсудить тактику лечения пациентов. "В данном случае - при коронавирусной инфекции - вовремя принятое решение позволяет быстрее добиться положительной динамики в лечении пациента", - отметил Вечорко.