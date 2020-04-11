Сенатор США напомнил о скандал с пытками и назвал назначение Биллингсл "ужасным решением"

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) назвал "ужасным решением" назначение Маршалла Биллингсли на пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями, напомнив о его неоднозначной роли в скандале с пытками заключенных в американской тюрьме Гуантанамо. Заявление законодателя распространила в пятницу пресс-служба комитета по иностранным делам.

"Это ужасное решение наглядно отражает как готовность администрации действовать в обход закрепленной в конституции роли Сената советовать одобрять кандидатуру, так и бессистемность и небрежность, с которыми администрация относится к дипломатии в ядерной сфере", - убежден Менендес.

"У господина Биллингсли проблематичная история взаимодействия с комитетом по иностранным делам Сената. После его неудавшегося выдвижения на ключевой пост в Госдепартаменте в сфере прав человека (заместителя госсекретаря по гражданской безопасности, демократии и правам человека - прим. ТАСС) остаются серьезные вопросы по поводу того, был ли он откровенен и правдив, когда свидетельствовал перед комитетом по поводу своей роли в скандале с пытками задержанных во времена администрации [Джорджа] Буша - [младшего]. Биллингсли еще больше усугубил ситуацию тем, что отказался даже отвечать на любые дополнительные вопросы, которые задавал я и другие сенаторы после слушаний по выдвижению его кандидатуры 19 сентября 2019 года", - отметил законодатель.

"Это не тот человек, которого следует ставить во главе нашей дипломатии в ядерной сфере. Если администрация действительно серьезно относится к тому, чтобы продвигать эффективную повестку в сфере контроля над вооружениями, она должна сменить свой курс и как можно скорее выдвинуть квалифицированных людей на вакантные должности в сфере контроля над вооружениями в Госдепартаменте", - добавил Менендес.