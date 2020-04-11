В США зарегистрирован антирекорд смертности за сутки и выявлено более 500 тыс. человек зараженных COVID-19

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 500 тыс. человек заразились новым коронавирусом на территории Соединенных Штатов. Соответствующие данные приводятся в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, к вечеру пятницы в США зарегистрировано 500 399 случаев заражения. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 18 693 человека. Выздоровели 28 837.

США занимают первое место в мире по числу зараженных, вслед за ними идут Испания (более 158 тыс. инфицированных) и Италия (свыше 147 тыс.). Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано более 1,5 млн случаев заражения.

Ранее в пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован антирекорд смертности за сутки от COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом). За минувшие сутки жертвами заболевания на территории страны стали 2 108 человек.