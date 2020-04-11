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Москва: Для профилактики коронавируса увеличено количество патрулей Росгвардии

11:15 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество патрулей Росгвардии увеличено в Москве для охраны общественного порядка и профилактической работы после усиления ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

"К выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, дополнительно будут привлечены сотрудники подразделений столичного главка, - сказали в пресс-службе. - В частности, увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу во взаимодействии с сотрудниками полиции".

В Росгвардии отметили, что правоохранители в ходе профилактических акций будут выяснять у людей причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы.

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