С 15 апреля в Крыму вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции
11:30 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса начнут применять на территории Крыма с 15 апреля, сообщил в субботу на ежедневном совещании по предотвращению распространения заболевания на полуострове глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов в пятницу сообщил, что из-за большого количества нарушений режима самоизоляции в регионе будут введены штрафы по примеру Москвы. Депутаты Госсовета Крыма приняли в двух окончательных чтениях соответствующие поправки к региональному закону об административных правонарушениях.
"До среды, [15 апреля], выработаем по штрафам [механизм], но <...> ни один крымчанин незаслуженно не пострадает", - сказал Аксенов. Он добавил, что до 15 апреля правоохранители будут проводить с нарушителями режима профилактические беседы.
"Три дня будут профилактические мероприятия, затем будем жестко преследовать тех, кто нарушает режим самоизоляции", - сказал на совещании председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
Согласно новому закону, мера ответственности за нарушение режима самоизоляции в Крыму для физических лиц - штраф 4 тыс. рублей, при повторном нарушении или при совершении нарушения за рулем автомобиля - 5 тыс. рублей. Поправки также предусматривают санкции для торговых точек и предприятий общественного питания, которые не исполняют требования о временной приостановке мероприятий с очным присутствием людей. Юридическим лицам грозят штрафы до 300 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения - до 500 тыс. рублей.
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