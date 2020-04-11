Совет по развитию физкультуры и массового спорта будет упразднен - правительство РФ

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин принял проект постановления об упразднении совета при правительстве РФ по развитию физической культуры и массового спорта. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Решение было принято на заседании правительства, которое состоялось 9 апреля. Проект постановления был опубликован в феврале 2020 года.

"В целях исключения дублирования в работе координационных и совещательных органов в области физической культуры и массового спорта проектом постановления предлагается упразднить совет при правительстве Российской Федерации по развитию физической культуры и массового спорта", - говорится в сообщении.