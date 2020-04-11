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Более 50% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 45 лет - оперштаб

12:15 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди 1030 новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве более половины - это люди младше 45 лет, в том числе дети. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"47,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% - от 46 до 65 лет и еще 12% старше 65 лет, причем почти 4% из них - старше 80 лет. Также 5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

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