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Среди первых добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса есть разработчики

12:45 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый этап клинических испытаний вакцины против коронавируса будет проведен на 60 добровольцах, сказал генеральный директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

"На первом этапе клинических исследований будут проведены они на 60 добровольцах. Они [список добровольцев] уже сформированы, и в том числе есть желающие среди самих разработчиков этих вакцин, поскольку они уверены в их и эффективности, и безопасности, и одним из таких добровольцев является главный разработчик данных вакцин Ильназ Иматдинов", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус - 2" на телеканале "Россия-1".

Максютов пояснил, что клинические исследования проводятся на здоровых добровольцах в соответствии с утвержденным протоколом. По его словам, желающих очень много, поступают звонки от жителей как Новосибирской области, так и других регионов России.

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