В условиях распространения коронавируса миряне могут освятить вербы дома - РПЦ

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верующие могут освятить вербы дома, не посещая храм в условиях распространения коронавируса. Для этого достаточно прочесть соответствующий тропарь, сообщается в субботу в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что для освящения необходимо прочитать тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим и трижды окропить вербы святой водой.