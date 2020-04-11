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В условиях распространения коронавируса миряне могут освятить вербы дома - РПЦ

12:30 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верующие могут освятить вербы дома, не посещая храм в условиях распространения коронавируса. Для этого достаточно прочесть соответствующий тропарь, сообщается в субботу в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что для освящения необходимо прочитать тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим и трижды окропить вербы святой водой.

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