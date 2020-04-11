За нарушителей карантина оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы
13:15 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число нарушителей карантина в Москве, привлеченных к административной ответственности, возросло до 26. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.
"В Москве жителям после оформления специального согласия на строгий домашний карантин разрешено лечиться дома, но только при легкой форме коронавирусной инфекции и находясь под наблюдением врачей. За последние два дня в Москве было зафиксировано сразу 12 случаев нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина были оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы", - говорится в сообщении.
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