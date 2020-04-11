В Лондоне скончался российский политолог Александр Некрасов "7 апреля он принимал участие в эфире передачи Владимира Солов

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский политолог Александр Некрасов скончался в Лондоне на 64-м году жизни. Об этом сообщил в субботу корр. ТАСС его сын Александр Некрасов-младший.

"7 апреля он принимал участие в эфире передачи Владимира Соловьева, после передачи ему стало плохо, его увезли в больницу. Врачи сказали, что у него был инсульт. Дальше произошло резкое ухудшение, случилось кровотечение в мозг, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но состояние продолжало ухудшаться, и вечером 9 апреля он умер", - сообщил Александр Некрасов-младший.

Последний эфир, в котором политолог выступил по видеосвязи из Лондона, был посвящен теме коронавируса в Великобритании.