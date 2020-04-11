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Украина: Размер фонда на борьбу с коронавирусом уменьшен на 73,3 млн долларов

14:15 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета утвердил проект изменений в Государственный бюджет на текущий год, в котором уменьшен на 2 млрд гривен (73,3 млн долларов) ранее предполагаемый размер фонда на борьбу с коронавирусом. Об этом в субботу сообщил депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Бюджетный комитет утвердил проект изменений в Госбюджет на 2020 год. По сравнению с внесенным кабмином проектом <...> уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд гривен, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд гривен (2,38 млрд долларов - прим. ТАСС)", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

Согласно информации депутата, комитет Рады в проекте изменений бюджета также утвердил восстановление дотаций аграриям, увеличил финансирование строительства аэропорта Днепра (бывший Днепропетровск) и ряда других проектов. В новом документе на период карантина ограничиваются зарплаты чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов их наблюдательных советов.

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