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Чтобы остановить эпидемию власти Индии продлевают режим строгой изоляции

14:30 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия продлит режим локдауна - строгой изоляции, который введен для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, после 14 апреля. Как сообщил в субботу главный министр национального столичного округа Дели (в состав которого входит Нью-Дели) Арвинд Кеджривал на своей странице в "Твиттере", такое решение принял премьер-министр Нарендра Моди в ходе видеоконференции с участием глав индийских штатов и союзных территорий.

"Премьер-министр принял правильное решение о продлении локдауна. Сегодня положение Индии лучше, чем у многих развитых стран, потому что мы рано начали локдаун. Если его остановить сейчас, все выгоды были бы потеряны", - написал глава делийского правительства.

Он не сообщил, на какой срок решено продлить режим изоляции, но, по информации местных СМИ, продление будет до 30 апреля.

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