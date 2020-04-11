Чтобы остановить эпидемию власти Индии продлевают режим строгой изоляции
14:30 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия продлит режим локдауна - строгой изоляции, который введен для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, после 14 апреля. Как сообщил в субботу главный министр национального столичного округа Дели (в состав которого входит Нью-Дели) Арвинд Кеджривал на своей странице в "Твиттере", такое решение принял премьер-министр Нарендра Моди в ходе видеоконференции с участием глав индийских штатов и союзных территорий.
"Премьер-министр принял правильное решение о продлении локдауна. Сегодня положение Индии лучше, чем у многих развитых стран, потому что мы рано начали локдаун. Если его остановить сейчас, все выгоды были бы потеряны", - написал глава делийского правительства.
Он не сообщил, на какой срок решено продлить режим изоляции, но, по информации местных СМИ, продление будет до 30 апреля.
НОВОСТИ
- 14:15 11.04.2020
- Украина: Размер фонда на борьбу с коронавирусом уменьшен на 73,3 млн долларов
- 13:45 11.04.2020
- Из-за коронавируса армяне не смогут принять участие в мероприятиях в честь Дня Победы
- 13:30 11.04.2020
- В Лондоне скончался российский политолог Александр Некрасов "7 апреля он принимал участие в эфире передачи Владимира Солов
- 13:15 11.04.2020
- За нарушителей карантина оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы
- 12:45 11.04.2020
- Среди первых добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса есть разработчики
- 12:30 11.04.2020
- В условиях распространения коронавируса миряне могут освятить вербы дома - РПЦ
- 12:15 11.04.2020
- Более 50% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 45 лет - оперштаб
- 11:45 11.04.2020
- Совет по развитию физкультуры и массового спорта будет упразднен - правительство РФ
- 11:30 11.04.2020
- С 15 апреля в Крыму вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции
- 11:15 11.04.2020
- Москва: Для профилактики коронавируса увеличено количество патрулей Росгвардии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать