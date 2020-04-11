В перечень пострадавших отраслей включены стоматология и кинотеатры
14:45 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении стоматологий и кинотеатров в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Внести в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции следующие изменения", - говорится в документе.
Отмечается, что в перечень включена "деятельность в области демонстрации кинофильмов" и "стоматологическая практика".
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