В перечень пострадавших отраслей включены стоматология и кинотеатры

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении стоматологий и кинотеатров в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Внести в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции следующие изменения", - говорится в документе.

Отмечается, что в перечень включена "деятельность в области демонстрации кинофильмов" и "стоматологическая практика".