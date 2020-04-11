Больницы работают авральном режиме и ближайшие две недели покажут как РФ близка к пику заболеваемости - Песков

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Понимание того, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости новым коронавирусом, будет через пару недель. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Когда мы выйдем на плато? Президент на прошлой неделе проводил совещание с вирусологами, с нашими руководителями медицинских учреждений. В целом никто не берется дать какую-то четкую оценку. Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости, или когда мы к нему приблизимся", - сказал он.

"Ситуация и в Москве, и в Санкт-Петербурге (но в большей части в Москве) достаточно напряженная, потому что количество заболевших людей растет. <...> Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме", - заявил пресс-секретарь.