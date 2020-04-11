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Границы Шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября - Макрон

15:45 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает, что в связи с пандемией коронавируса Европа может сохранить границы закрытыми до сентября. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

По его сведениям, такое предположение французский лидер озвучил в пятницу утром во время видеоконференции с лидерами профсоюзов. Как отмечает телеканал со ссылкой на представителя одного из синдикатов, Макрон заявил, что из- за развития ситуации с коронавирусом страны Шенгенской зоны могут сохранить границы закрытыми до сентября. Французский лидер объяснил это разницей в том, как протекает эпидемия в мире. В качестве примера он привел США, где пик распространения инфекции только ожидается, и страны Азии, где не исключено возникновение второй волны эпидемии. По данным Бэ-эф-эм, президент Франции также отметил, что закрытие границ может повлиять на восстановление экономики.

В пресс-службе Елисейского дворца на запрос корр. ТАСС относительно возможного продления сроков закрытия границ пока не ответили.

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