Более 300 работников здравоохранения в Белоруссии инфицированны коронавирусом -министр
16:45 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число инфицированных коронавирусом работников учреждений здравоохранения Белоруссии к настоящему времени достигло 301. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения республики Владимир Караник на брифинге.
"На сегодняшний момент лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников. Больше всего заболевших в Минске, на втором месте Витебская область, затем Минская область. В других регионах единицы [заболевших медиков]", - сказал глава ведомства.
По словам Караника, там, где клиники были перепрофилированы и подготовлены заранее, меньше зараженных медиков. "Выводы сделаны, проводится обучение персонала правилам использования средств защиты", - отметил министр. Он уточнил, что "абсолютное большинство инфицированных работников находится в удовлетворительном состоянии". "У многих это заболевание проходит бессимптомно, у некоторых есть признаки воспалительных процессов легких, они получают адекватное лечение. Никто из них (медиков - прим. ТАСС) не находится на искусственной вентиляции легких", - проинформировал глава Минздрава Белоруссии.
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