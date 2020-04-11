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Для бомбардировки поселка в ДНР украинские силовики использовали беспилотник

17:15 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник украинских силовиков сбросил боеприпас на поселок вблизи города Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в субботу сообщил глава горловской администрации Иван Приходько.

"Вооруженные силы Украины с беспилотника сбросили боеприпас на крышу жилого дома в поселке Доломитное", - цитирует Приходько Донецкое агентство новостей.

По его словам, пострадавших в результате удара украинской армии нет, один дом сгорел. В поселок выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для уточнений последствий обстрела.

Это не первый случай с применением украинской стороной боевой беспилотной авиации: 9 апреля под огонь попал жилой дом в поселке Широкая Балка вблизи Горловки. Тогда погиб один человек и еще один получил тяжелые ранения.

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