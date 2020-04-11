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Великобритания: Количество летальных исходов в сутки превышает 900

17:45 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом вновь увеличилось за сутки более чем на 900, вплотную приблизившись к показателю в 10 тыс. летальных исходов. Как говорится в сообщении, распространенном в субботу Минздравом страны, за тот же период число подтвержденных случаев заражения выросло почти на 5,2 тыс., практически достигнув 79 тыс. случаев.

"Из 269 598 человек, у которых были взяты анализы [на заражение новым коронавирусом], у 78 991 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 (19:00 мск - прим. ТАСС) 10 апреля 9 875 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - отмечается в сообщении ведомства.

Таким образом третий день подряд число смертей превышает 900, немного увеличиваясь или уменьшаясь. Пока о самом большом количестве летальных исходов - 980 - было сообщено накануне.

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