С подозрением на коронавирус в Ингушетии умер один из лидеров традиционного духовенства

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из лидеров традиционного духовенства в Ингушетии Абдуррахман Мартазанов, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, умер в субботу в Назрановской городской больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Мартазанов скончался днем, ранее он не болел, но поступил в больницу 10 апреля в тяжелом состоянии со всеми симптомами коронавируса. Наш анализ на тест-системе дал положительный результат", - сказали в пресс-службе. Окончательный диагноз пока не подтвержден.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем аккаунте в "Инстаграм" выразил соболезнования близким Мартазанова и отметил, что его смерть является большой потерей для республики.

"Не стало очень уважаемого в республике человека, известного не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами - религиозного деятеля Абдурахмана Мартазанова. С уходом ученого-богослова такого уровня наш народ понес невосполнимую утрату. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", - написал Калиматов.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в Ингушетии умер первый пациент с коронавирусом.